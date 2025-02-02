Стал известен срок контракта, который Солари подпишет со «Спартаком»

Крайний нападающий Пабло Солари, на текущий момент являющийся игроком «Ривер Плейт», подпишет контракт с московским «Спартаком», рассчитанный до июня 2029 года. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее Мерло сообщил, что красно-белые заплатят «Ривер Плейт» € 12 млн за 23-летнего футболиста, включая различные бонусы.

С лета 2022 года Солари защищает цвета «Ривер Плейт». За этот период аргентинский нападающий провёл 110 матчей во всех турнирах, отметившись 30 голами и 17 ассистами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме Фото Солари вылетел в Россию для прохождения медосмотра в «Спартаке»

Самый дорогой трансфер в истории футбола: