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«Ракув» первым в Польше заплатил за игрока криптовалютой

«Ракув» первым в Польше заплатил за игрока криптовалютой
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Польский «Ракув» на официальном сайте объявил о подписании контракта с 20-летним сенегальским полузащитником Ибрахимом Сека. На официальном сайте клуба сообщается, что трансфер был оплачен криптовалютой. Это первый подобный трансфер в истории польского футбола.

«Соглашение между клубами включает двусторонние договорённости об оплате посредством zondacrypto pay. Это очередной шаг в сотрудничестве с нашим стратегическим спонсором zondacrypto (криптовалютная биржа, которая была создана в 2014 году в Польше. — Прим. «Чемпионата»)», — написано в заявлении клуба.

Полузащитник провёл всю свою карьеру на родине. Со сборной Сенегала до 20 лет футболист выиграл Кубок африканских наций. Игрок также был вызван в старшую национальную команду на отборочные матчи Кубка африканских наций, но ещё не дебютировал. Контракт футболиста с польским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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