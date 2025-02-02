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«Челси» может продать Чуквуэмеку в дортмундскую «Боруссию» за € 30 млн — Sky Sport Germany

«Челси» может продать Чуквуэмеку в дортмундскую «Боруссию» за € 30 млн — Sky Sport Germany
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Дортмундская «Боруссия» сделала предложение «Челси» об аренде 21-летнего полузащитника Карни Чуквуэмеки. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, арендное предложение «шмелей» включает в себя право на дальнейшее приобретение английского футболиста за € 30 млн. На текущий момент лондонский клуб изучает данный вариант.

В нынешнем сезоне Чуквуэмека принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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