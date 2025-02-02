В «Балтике» объяснили, как договорились о матче со сборной КНДР

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал, как калининградский клуб договорился о проведении товарищеского матча с национальной командой КНДР. Игра состоится во вторник, 4 февраля, начало — в 17:00 мск.

«Изначально у тренерского штаба была проблема поиска зарубежных команд для матчей второго сбора. Его игровая программа для нас состоит из двух дней. Откроем её 4 февраля утренним матчем с дебютантом Премьер-лиги Казахстана — «Улытау». Этот соперник был известен ещё до Нового года. Команду для вечернего спарринга искали долго, клуб прорабатывал разные варианты.

В январе мы получили информацию о том, что в Анталью на двухнедельный сбор прибудет сборная КНДР, которая на турецких полях будет готовиться к продолжению отборочного турнира на чемпионат мира. Когда мы об этом узнали, поняли, что это хороший спарринг-партнёр. Мы связались с представителями нашего соперника, который также тщательно выбирал себе программу матчей. Вариант проведения игры между «Балтикой» и сборной Северной Кореи устроил обе стороны, и мы подписали соответствующий матч-контракт.

Знаю, что для нашего клуба это будет первая встреча с национальной сборной другой страны. Сборная КНДР в прошлом году хорошо смотрелась в матчах с такими сборными, как Япония, Иран, Сирия, с которой не так давно играла сборная России», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.