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Сербский тренер Буняк: Илич станет звездой в РПЛ после перехода в «Спартак»

Сербский тренер Буняк: Илич станет звездой в РПЛ после перехода в «Спартак»
Иван Илич
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Первый иностранный тренер в истории российского футбола, экс-тренер «Уралана» Борис Буняк высказался о возможном трансфере полузащитника «Торино» Ивана Илича в московский «Спартак».

«Любая команда, к которой присоединится Иван Илич, обязательно выиграет от этого. Мне кажется, что он ближе к «Спартаку», чем к «Зениту», из-за тренера Станковича. Но мы должны посмотреть на это с его точки зрения. Что его больше удовлетворяет — популярность и звёздный статус большого клуба или трофеи с другим большим клубом?

Российский футбол, безусловно, выиграет от перехода Илича в «Спартак», ведь у зрителей будет возможность насладиться игрой молодого, но уже опытного игрока. Считаю, что с его харизмой и завидным опытом он станет звездой в ​​российском чемпионате и примером для молодых российских игроков. Они смогут увидеть, как ведёт себя и относится к своим обязательствам настоящий профессионал», — сказал Буняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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