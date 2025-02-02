«Астон Вилла» сможет купить Рашфорда за € 48 млн после окончания аренды игрока — Романо

«Астон Вилла» достигла соглашения c «Манчестер Юнайтед» о переходе крайнего нападающего Маркуса Рашфорда в бирмингемский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона, о чём сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). При этом «Астон Вилла» будет выплачивать более 70% заработной платы английского футболиста.

По информации источника, арендное соглашение Рашфорда включает в себя пункт о выкупе вингера за £ 40 млн (€ 48 млн). В случае активации данного пункта 27-летнему футболисту будет предложен контракт на 3,5 года.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: