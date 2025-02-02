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Деменко — о Солари в «Спартаке»: тренер никогда не откажется от хорошего футболиста

Деменко — о Солари в «Спартаке»: тренер никогда не откажется от хорошего футболиста
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Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказался о возможном переходе нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари в стан красно-белых.

«Что касается возможного перехода Солари в «Спартак», Станкович убедил учредителей клуба и объяснил свою позицию, потому что тренер никогда не откажется от хорошего футболиста. Однозначно этот трансфер решается главным тренером. Тем более Солари интересовались ЦСКА и «Краснодар», поэтому «Спартаку» нужно было выиграть у них конкуренцию.

Кроме того, возможный новичок раньше играл вместе с Барко. Даже писали, что Солари якобы звонил спартаковцу и спрашивал про клуб. Этот момент тоже сильно повлиял на переход», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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