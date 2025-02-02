Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Грязная лига Негрейры». Клубное ТВ «Реала» — о фоле на Мбаппе в матче с «Эспаньолом»

«Грязная лига Негрейры». Клубное ТВ «Реала» — о фоле на Мбаппе в матче с «Эспаньолом»
Аудио-версия:
Комментарии

Клубное телевидение мадридского «Реала» раскритиковало судейство в матче 22-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом», где «сливочные» проиграли со счётом 0:1. Наиболее сильно ТВ «Королевского клуба» возмутил эпизод на 60-й минуте встречи, когда защитник хозяев Карлос Ромеро в подкате сзади сбил форварда мадридцев Килиана Мбаппе, за что получил жёлтую карточку.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ромеро – 85'    

«Это [судейство] то, с чем мадридский «Реал» должен мириться в грязной лиге Негрейры. Можно сказать, что всё наоборот и судья был прав [в эпизоде с Мбаппе и Ромеро], но посмотрите, о чём пишут все средства массовой информации. Ещё один день Негрейры», — сказано в эфире.

Хосе Негрейра является бывшим вице-президентом Технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании (RFEF). В феврале 2023 года прокуратура Испании выяснила, что в период с 2001 по 2018 год подконтрольные Негрейре и его сыну компании получили от «Барселоны» в общей сложности около € 7,8 млн за консультации по судейству. 24 мая 2024 года суд Барселоны снял все обвинения и с клуба, и с Негрейры.

Материалы по теме
«Просто необъяснимо». Анчелотти — о фоле Ромеро на Мбаппе

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android