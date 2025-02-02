«Грязная лига Негрейры». Клубное ТВ «Реала» — о фоле на Мбаппе в матче с «Эспаньолом»

Клубное телевидение мадридского «Реала» раскритиковало судейство в матче 22-го тура испанской Примеры с «Эспаньолом», где «сливочные» проиграли со счётом 0:1. Наиболее сильно ТВ «Королевского клуба» возмутил эпизод на 60-й минуте встречи, когда защитник хозяев Карлос Ромеро в подкате сзади сбил форварда мадридцев Килиана Мбаппе, за что получил жёлтую карточку.

«Это [судейство] то, с чем мадридский «Реал» должен мириться в грязной лиге Негрейры. Можно сказать, что всё наоборот и судья был прав [в эпизоде с Мбаппе и Ромеро], но посмотрите, о чём пишут все средства массовой информации. Ещё один день Негрейры», — сказано в эфире.

Хосе Негрейра является бывшим вице-президентом Технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании (RFEF). В феврале 2023 года прокуратура Испании выяснила, что в период с 2001 по 2018 год подконтрольные Негрейре и его сыну компании получили от «Барселоны» в общей сложности около € 7,8 млн за консультации по судейству. 24 мая 2024 года суд Барселоны снял все обвинения и с клуба, и с Негрейры.

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