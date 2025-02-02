Деменко: на месте Сперцяна не спешил бы в «Лидс», Италия и Испания ему подходят больше

Бывший футболист Максим Деменко поделился мыслями о возможном отъезде полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб. По мнению Деменко, Сперцяну больше подходят чемпионаты Италии и Испании.

«Мне кажется, что «Лидс» — это не та команда для Сперцяна, хотя, возможно, он сам мечтает об английском чемпионате или о том, чтобы просто уехать из РПЛ. Просто непонятен статус команды. Она выходит в АПЛ из Чемпионшипа, но что будет дальше?

Что касается возможной заинтересованности Даниэля Фарке, который немного поработал со Сперцяном в «Краснодаре», то это другой вопрос. Когда тренер знает футболиста, это совсем другой момент в возможном переходе. Мне кажется, что итальянские и испанские чемпионаты больше подошли бы Сперцяну, чем Англия. На месте Эдуарда я бы не спешил переходить в «Лидс», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.