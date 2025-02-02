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В «Ленинградце» рассказали, откуда поступило предложение сыграть со сборной КНДР

В «Ленинградце» рассказали, откуда поступило предложение сыграть со сборной КНДР
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Глава пресс-службы «Ленинградца» Георгий Начкепия рассказал, как клуб из Ленинградской области договорился о проведении товарищеского матча с национальной командой КНДР. Игра состоится 11 февраля.

«Предложение поступило от компании, которая организовывает нам и другим командам сборы. Она аккредитована в ФИФА и имеет право проводить международные игры. Мы согласились, поскольку со сборными никогда не играли и этот опыт будет для нас положительным.

Соперник участвует в отборе на ЧМ-2026, играет в Кубке Азии и на Олимпиаде, занимает в рейтинге ФИФА 115-ю строчку. На сборах результат второстепенен, главное – хорошие соперники в спаррингах», — сказал Начкепия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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