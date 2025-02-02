В «Ахмате» рассказали о ситуации с Камило, не явившимся на сборы

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что «Гремио» хочет подписать полузащитника грозненского клуба Камило в качестве свободного агента. Напомним, ранее бразильский футболист не прибыл на сборы команды.

«Камило до сих пор нет на сборах команды. Мы подали все соответствующие бумаги, ждём решений. «Гремио» хотели подписать его свободным агентом, но мы отправили письмо в клуб. Их вводят в заблуждение», — сказал Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Камило выступает в составе «Ахмата» с лета 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Материалы по теме Официально «Ахмат» отдал бразильского нападающего Кардосо в аренду китайскому «Хэнань»

Сколько зарабатывают футболисты: