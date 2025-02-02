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Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, будут ли у клуба трансферы этой зимой

Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал, будут ли у клуба трансферы этой зимой
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о ситуации с трансферами чёрно-зелёных в текущее зимнее окно, которое закроется в России 20 февраля.

«Пока нет трансферов, но, может, будут. Мы спокойны, у нас хорошие футболисты. Мы закончили первую часть сезона в лидирующей группе, даже если не будет трансферов, с этими футболистами мы оказались наверху. Будем дальше работать», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

В четверг, 30 января, «Краснодар» уступил московскому «Спартаку» со счётом 2:3 в матче-открытия Winline Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги.

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов». Матч состоится 1 марта, начало — в 19:30 мск.

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