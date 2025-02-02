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Глава «Динамо» Гафин: Глебов — игрок «Ростова», и точка

Глава «Динамо» Гафин: Глебов — игрок «Ростова», и точка
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московский клуб.

«Глебов, по моим сведениям, — игрок «Ростова». И точка», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Динамо» и «Ростов» ведут активные переговоры по трансферу Данила Глебова. Отмечалось, что «Динамо» предложило «Ростову» € 8 млн за полузащитника, где € 5 млн будут выплачены сразу, а ещё € 3 млн — в рассрочку и несколько траншей.

В текущем сезоне 25-летний Данил Глебов провёл за «Ростов» 23 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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