Глава «Динамо» Гафин не исключил ухода Бителло зимой

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о ситуации вокруг атакующего полузащитника бело-голубых Бителло. Ранее хавбек не явился на зимние сборы бело-голубых в назначенные сроки и подключился к команде лишь 26 января.

«Бителло находится в расположении клуба, приступает к сборам в Абу-Даби. Насчёт дальнейшего мы в контакте с его представителями. Решим, как будет дальше. Был ли он наказан? Это внутреннее дело.

Всегда есть вероятность, что Бителло покинет «Динамо», если будет предложение, которое нас и его устроит. Предложения были», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В нынешнем сезоне Бителло сыграл за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 12 млн.