В «Динамо» высказались о возможном трансфере Сильянова

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Локомотива» Александра Сильянова в стан бело-голубых. Ранее появилась информация, что «Динамо» интересуется футболистом.

«Предложение «Динамо» по Сильянову? Я слухи не комментирую», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сильянов выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне футболист сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.