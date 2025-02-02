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В «Динамо» высказались о возможном трансфере Сильянова

В «Динамо» высказались о возможном трансфере Сильянова
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Локомотива» Александра Сильянова в стан бело-голубых. Ранее появилась информация, что «Динамо» интересуется футболистом.

«Предложение «Динамо» по Сильянову? Я слухи не комментирую», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Сильянов выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне футболист сыграл 24 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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