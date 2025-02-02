Президент «Сьона» прокомментировал дебютный гол Антона Миранчука за клуб

Президент «Сьона» Кристиан Константин высказался о дебютном голе российского хавбека Антона Миранчука за клуб из Швейцарии. Полузащитник отличился в матче 21-го тура Суперлиги с «Лугано» (2:3), забив ударом с лёта в нижний угол ворот.

«Поздравляю Антона с первым голом за «Сьон»! Это очень умный гол, который показывает высокий интеллект этого футболиста», — приводит слова Константина Sport24.

После 21 сыгранного матча «Сьон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Дидье Толо сыграют с «Серветтом». Турнирную таблицу чемпионата Швейцарии сезона-2024/2025 возглавляет «Лугано», у которого 38 очков.