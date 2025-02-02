Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тульский «Арсенал» подписал контракт с хавбеком из Бенина

Тульский «Арсенал» подписал контракт с хавбеком из Бенина
Аудио-версия:
Комментарии

Тульский «Арсенал» в социальных сетях объявил о переходе полузащитника Маттео Алинви из шведского «Вестероса».

Футболисту 25 лет, ранее он выступал во Франции за дубль «Генгама», «Ним», «Дижон» и сербский «Чукарички». В составе «Нима» сыграл 20 матчей и отметился двумя голами в чемпионате Франции. За «Вестерос» провёл 26 матчей в чемпионате Швеции и забил три мяча. За национальную команду Бенина сыграл 22 матча.

Отметим, что у Алинви двойное гражданство — бенинское и французское. Таким образом он стал первым представителем Бенина в российском футболе.

После 21-го тура Первой лиги «Арсенал» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 30 очков. 3 февраля «Арсенал» сыграет товарищеский матч с грозненским «Ахматом», 7 февраля – с «Ленинградцем», 15 февраля – с «Челябинском» и «Актобе» (Казахстан), 21 февраля – с воронежским «Факелом» и «Бунёдкором» (Узбекистан).

Материалы по теме
Официально
Тульский «Арсенал» объявил о подписании футболиста из Черногории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android