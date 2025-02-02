«Спартак» готов заплатить более € 20 млн АЕКу за трансфер Гарсии — SDNA

«Спартак» предложил греческому АЕКу более € 20 млн за переход 27-летнего форварда Леви Гарсии. Об этом сообщает SDNA.

По информации источника, на футболиста сборной Тринидада и Тобаго также претендует «Фейеноорд», однако предложение красно-белых является более выгодным. На текущий момент АЕК анализирует условия, предложенные «Спартаком». Подчёркивается, что московский клуб также сделал выгодное предложение самому Гарсии.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Гарсии с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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