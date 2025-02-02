Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» интересуется нападающим «Васко да Гама» Клейтоном — Лонгари

«Краснодар» интересуется нападающим «Васко да Гама» Клейтоном — Лонгари
Аудио-версия:
Комментарии

«Краснодар» заинтересован в подписании центрального нападающего бразильского «Васко да Гама» Клейтона, который на данный момент выступает на правах аренды за португальский «Риу Аве». Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, большой интерес к подписанию форварда проявляют «Торино», «Саутгемптон» и «Краснодар». Отмечается, что официальное предложение сделал только итальянский клуб.

В сезоне-2024/2025 Клейтон сыграл за «Риу Аве» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «Васко да Гама» рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.

Материалы по теме
Сперцян сравнил тренировочные сборы «Краснодара» с Мусаевым и Ивичем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android