«Краснодар» интересуется нападающим «Васко да Гама» Клейтоном — Лонгари

«Краснодар» заинтересован в подписании центрального нападающего бразильского «Васко да Гама» Клейтона, который на данный момент выступает на правах аренды за португальский «Риу Аве». Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, большой интерес к подписанию форварда проявляют «Торино», «Саутгемптон» и «Краснодар». Отмечается, что официальное предложение сделал только итальянский клуб.

В сезоне-2024/2025 Клейтон сыграл за «Риу Аве» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с «Васко да Гама» рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.