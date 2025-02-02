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Деменко: Зиньковский — индивидуально сильный футболист, он заиграет в «Ростове»

Деменко: Зиньковский — индивидуально сильный футболист, он заиграет в «Ростове»
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Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказался о возможном переходе полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в «Ростов».

«Однозначно, для Зиньковского возможный переход в «Ростов» — это очень хорошо. Антон умеет играть. Мне нравится в таких футболистах то, что они индивидуально очень сильные игроки, которые многое берут на себя. Чем быстрее Зиньковский перейдёт в «Ростов», тем быстрее он заиграет. Тем более южанами руководит главный тренер сборной России, что очень важно для Антона.

Когда Валерий Георгиевич знает игрока и проявляет к нему интерес, футболист приносит пользу. Однако всё зависит от Антона и его работоспособности. Не знаю, что произошло в «Спартаке», но он там себя не проявил, хотя по потенциалу это неплохой футболист», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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