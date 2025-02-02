«Химки» объявили об уходе старшего тренера Буссаиди

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Старший тренер подмосковных «Химок» Анис Буссаиди покинул команду. Об этом сообщила пресс-служба команды на своём официальном сайте.

«Анис Буссаиди покидает футбольный клуб «Химки». Благодарим Аниса за достигнутые результаты! Желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере», — написано в сообщении клуба.

Тунисский специалист вошёл в тренерский штаб «Химок» летом 2024 года. Он был помощником главного тренера команды Франка Артиги.

С 2005 по 2014 год Буссаиди играл в известных европейских и российских командах («Металлург» Д, «Мехелен», «Ред Булл», ПАОК, «Ростов»). До работы в «Химках» тренировал самый титулованный клуб Туниса «Эсперанс», а также возглавлял тунисскую сборную U20.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.