«Это было некрасиво». Игрок «Эспаньола» Ромеро извинился перед Мбаппе за грубый фол
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Левый защитник «Эспаньола» Карлос Ромеро попросил прощения у нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе за грубый фол, совершённый на французе в очном матче команд в 22-м туре испанской Примеры (1:0). На 60-й минуте Ромеро в подкате сзади сбил игрока гостей в середине поля.
Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
1 : 0
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ромеро – 85'
«Я знал, что Мбаппе невозможно остановить, и старался сдерживать его, как мог. Это было некрасиво, и я попросил у него прощения. Этот эпизод не перерос в конфликт, всё осталось на поле», — приводит слова Ромеро Marca.
После матча главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти назвал необъяснимым решение не удалять защитника «Эспаньола» за фол на Мбаппе.
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