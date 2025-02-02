«Это было некрасиво». Игрок «Эспаньола» Ромеро извинился перед Мбаппе за грубый фол

Левый защитник «Эспаньола» Карлос Ромеро попросил прощения у нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе за грубый фол, совершённый на французе в очном матче команд в 22-м туре испанской Примеры (1:0). На 60-й минуте Ромеро в подкате сзади сбил игрока гостей в середине поля.

«Я знал, что Мбаппе невозможно остановить, и старался сдерживать его, как мог. Это было некрасиво, и я попросил у него прощения. Этот эпизод не перерос в конфликт, всё осталось на поле», — приводит слова Ромеро Marca.

После матча главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти назвал необъяснимым решение не удалять защитника «Эспаньола» за фол на Мбаппе.

Мбаппе искренне отреагировал на кричалку фаната «Барселоны»: