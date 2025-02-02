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«Спартак» — «Астана»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 15:30

«Спартак» — «Астана»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 15:30
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Сегодня, 2 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и «Астана» (Казахстан). Встреча пройдёт на стадионе «Джебель-Али Центр» в Дубае (ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
02 февраля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Астана
Астана, Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке. «Астана» после 24 игр чемпионата Казахстана занимает второе место.

19 февраля «Спартак» сыграет товарищеский матч с московским «Торпедо», а 23 февраля — с «Насафом» (Узбекистан).

2 марта красно-белые проведут встречу с «Оренбургом» в рамках 19-го тура чемпионата России.

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