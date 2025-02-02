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Булыкин: если «Лидс» выйдет в АПЛ, это будет очень хороший вариант для Сперцяна

Булыкин: если «Лидс» выйдет в АПЛ, это будет очень хороший вариант для Сперцяна
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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал новость об интересе английского «Лидса» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Обычно футболисты РПЛ уезжают не сразу в топ-клубы, а в промежуточный вариант. Если «Лидс» выйдет в АПЛ, это будет не промежуточный, а очень хороший вариант для Сперцяна. Однако чемпионат Англии — очень тяжёлая лига. Поэтому никому неизвестно, как он проявит себя там.

Уже боссы «Краснодара» будут решать, захотят ли они продавать Сперцяна зимой и выгодно ли это. Если «Лидс» предлагает хорошие деньги, почему бы и нет? Всё зависит от нюансов, в которых футбольные люди разберутся», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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