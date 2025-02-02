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В Аргентине назвали «Зенит» «командой Путина»

В Аргентине назвали «Зенит» «командой Путина»
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Аргентинское издание Derechazo, комментируя возможный трансфер нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари в «Спартак», назвало «Зенит» «командой Владимира Путина».

Издание упомянуло, что красно-белые являются принципиальными соперниками сине-бело-голубых. Отметим, что Пабло Солари празднует свои забитые мячи воинским приветствием, поэтому СМИ решило озаглавить свой пост фразой: «К вашим услугам, мой генерал».

В сезоне-2024 Солари сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

Ранее стало известно, что Пабло Солари вылетел в Москву на медицинский осмотр перед переходом в «Спартак».

После 18 туров РПЛ сезона-2024/2025 «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 37 очков. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 39 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого также 39 очков.

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