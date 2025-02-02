Гарсия настаивает на переходе в «Спартак», предлагающий зарплату в € 2,5 млн — SportTime

27-летний форвард АЕКа Леви Гарсия настаивает на своём переходе в московский «Спартак». Об этом сообщает SportTime.

По информации источника, красно-белые предлагают нападающему сборной Тринидада и Тобаго контракт с зарплатой в € 2,5 млн год. При этом «Спартак» готов заплатить греческому клубу более € 20 млн за трансфер Гарсии.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Гарсии с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: