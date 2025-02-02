Российские судьи проведут сбор в Турции под руководством Мажича

Ведущие российские судьи проведут подготовительный сбор в Турции с 15 по 27 февраля. Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в департаменте коммуникаций со СМИ РФС, готовиться к возобновлению сезона рефери будут в Анталье под руководством главы департамента судейства Российского футбольного союза Милорада Мажича.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Динамо» с 35 очками находится на четвёртой строчке, «Локомотив» (35) – на пятой, ЦСКА (31) — на шестой, «Ростов» (26) — на седьмой.

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