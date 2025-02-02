Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российские судьи проведут сбор в Турции под руководством Мажича

Российские судьи проведут сбор в Турции под руководством Мажича
Аудио-версия:
Комментарии

Ведущие российские судьи проведут подготовительный сбор в Турции с 15 по 27 февраля. Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в департаменте коммуникаций со СМИ РФС, готовиться к возобновлению сезона рефери будут в Анталье под руководством главы департамента судейства Российского футбольного союза Милорада Мажича.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Динамо» с 35 очками находится на четвёртой строчке, «Локомотив» (35) – на пятой, ЦСКА (31) — на шестой, «Ростов» (26) — на седьмой.

Материалы по теме
Гендиректор «Пари НН»: три раза приглашали Мажича в Нижний! Посылаем в космос предложение

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android