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Директор ассоциаций УЕФА: РФС всегда пользовался уважением в европейском сообществе

Директор ассоциаций УЕФА: РФС всегда пользовался уважением в европейском сообществе
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Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович заявил, что Российский футбольный союз (РФС) всегда пользовался уважением в европейском футбольном сообществе.

«РФС всегда пользовался заслуженным уважением в европейском футбольном сообществе. Вы заслужили это уважение не только благодаря истории и великим игрокам/тренерам, но также напряжённым трудом многих экспертов, специалистов, их приверженностью футбольным ценностям.

Я осознаю, что российский спорт, футбол в особенной ситуации. Позвольте мне поделиться своими личными размышлениями:

Как вы, наверное, знаете, я серб. Наша страна в связи с санкциями ООН в период между 1992 и 1996 годами была отстранена от всех крупных спортивных соревнований. К великому сожалению, золотое поколение сербов практически во всех видах спорта, которые были на пике карьеры в то время, а также были фаворитами на золотые медали, остались в изоляции более чем на четыре года», — передаёт слова Лаковича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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