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Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Лакович высказался о приезде в Россию

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Лакович высказался о приезде в Россию
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Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович прокомментировал свой приезд в Россию.

«Сегодня для меня большая честь и привилегия присутствовать среди вас на выборной конференции РФС. Это один из самых значимых дней для будущего российского футбола. Чрезвычайно рад вновь приехать в Москву и увидеться с друзьями, коллегами.

Тёплые приветствия от президента УЕФА, генерального секретаря и всей администрации УЕФА», — передаёт слова Лаковича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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