Директор ассоциаций УЕФА: надеюсь, российский спорт в 2025 году вернётся на прежнее место

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович выразил надежду на возвращение российского спорта на международную арену в 2025 году.

«Я, надеюсь, что в течение этого года российский спорт и спортсмены, включая сборную России, вернутся на прежнее место, где были до этой ситуации», — передаёт слова Лаковича корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году ожидает положительных изменений по вопросу допуска российских команд к международным турнирам. В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей: с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

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