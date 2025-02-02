Булыкин: в переходе Зиньковского в «Ростов» есть логика, там тренер сборной России

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе вингера «Спартака» Антона Зиньковского в «Ростов», главным тренером которого является Валерий Карпин, также возглавляющий сборную России.

«Всем футболистам нужна игровая практика. Если у Зиньковского есть шанс играть постоянно в основе «Ростова», любой игрок этим воспользуется. Однако нужно знать, является этот переход арендой или трансфером и за какие деньги Антон переходит к ростовчанам. Иногда футболисты идут на понижение зарплаты ради игровой практики. «Ростов» — хороший клуб, который здорово держится в таблице и постоянно показывает положительные результаты для своего уровня. Кроме того, во главе команды тренер сборной России, поэтому в трансфере Зиньковского есть логика», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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