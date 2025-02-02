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Александр Дюков единогласно переизбран на пост президента РФС

Александр Дюков единогласно переизбран на пост президента РФС
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков продолжит работу на своей должности. Об этом стало известно на выборной конференции РФС, которая проходит в Москве.

Функционер был единогласно переизбран на пост главы организации на четыре года. Отметим, что Дюков был единственным кандидатом на эту должность.

Александр Дюков возглавляет РФС с 22 февраля 2019 года. С марта 2008 по май 2017 года Дюков занимал пост президента санкт-петербургского «Зенита». За это время клуб становился чемпионом России (2010, 2012, 2015), обладателем Кубка России (2010, 2016), Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008).

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