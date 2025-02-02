«Интер» объявил о переходе Залевского из «Ромы» на правах аренды

«Интер» на официальном сайте объявил о переходе 23-летнего полузащитника Николы Залевского из «Ромы» на правах аренды.

Сообщается, что арендное соглашение польского футболиста включает в себя опцию выкупа. Ранее авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщил, что данная опция выкупа не является обязательной.

В нынешнем сезоне Залевски принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: