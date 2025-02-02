«Арсенал» отказал «Фламенго» в бесплатном переходе Жоржиньо — Романо

Руководство «Фламенго» провело встречу с «Арсеналом» с целью попросить «канониров» отпустить 33-летнего полузащитника Жоржиньо в бразильский клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее Романо информировал, что красно-чёрные хотят договориться о бесплатном переходе футболиста.

По информации источника, «Арсенал» ответил отказом на просьбу «Фламенго». Подчёркивается, что красно-чёрные намерены провести работу, чтобы бесплатно подписать итальянского полузащитника грядущим летом, когда у него закончится контракт с «канонирами».

В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: