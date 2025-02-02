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«Барселона» — «Алавес»: онлайн-трансляция матча 22-го тура Ла Лиги начнётся в 16:00

«Барселона» — «Алавес»: онлайн-трансляция матча 22-го тура Ла Лиги начнётся в 16:00
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Сегодня, 2 февраля, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся каталонская «Барселона» и «Алавес». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания). Игру будет обслуживать бригада арбитров, которую возглавит Хосе Мунуэра Монтеро (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 22-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Алавес
Витория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 22 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 42 очка. «Алавес» после аналогичного количества игр занимает 18-е место, заработав 21 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков.

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