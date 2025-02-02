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Радченко: Сперцян достоин большего, чем переход в команду из второго дивизиона Англии

Радченко: Сперцян достоин большего, чем переход в команду из второго дивизиона Англии
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Бывший футболист «Расинга» и многих других испанских клубов Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в английский «Лидс».

«Сперцян второй год демонстрирует неплохой футбол и является лидером «Краснодара». Поэтому он достоин большего, чем переход в команду из второго дивизиона Англии. Если Эдуард перейдёт в «Лидс», который сейчас идёт на первом месте, ему никто не сможет гарантировать место в основе, ведь у них всё хорошо и есть стартовый состав. И нужно понимать, что это Чемпионшип, а в АПЛ совсем другой футбол. Ему там будет очень тяжело.

Не знаю насчёт перехода Сперцяна в «Наполи» и «Аталанту», которые являются лидерами итальянского чемпионата. По манере игры Эдуарду подойдут итальянский и испанский чемпионаты, но по Англии у меня большие вопросы», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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