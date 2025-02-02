«Балтика» подписала полузащитника Руслана Оздоева

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Калининградская «Балтика» на официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником Русланом Оздоевым, который присоединился к клубу на правах свободного агента. Последним клубом хавбека были «Химки-2».

«Мы приветствуем Руслана в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — говорится в заявлении «Балтики».

Контракт с Русланом Оздоевым рассчитан до 31 мая 2027 года.

Оздоев начал свою профессиональную игровую карьеру в спортивной школе «Строгино», где играл за юношеские и молодёжные составы. Кроме того, он играл за молодёжную команду московского ЦСКА, а также за «Рубин-2».

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Балтика», у которой 45 очков. В следующем туре подопечные Андрея Талалаева сыграют с ярославским «Шинником».

4 февраля «Балтика» сыграет товарищеский матч с национальной командой КНДР, которая занимает 115-е место в рейтинге ФИФА.