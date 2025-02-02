Глава РФС Дюков заявил, что планируется создание второго национального Кубка

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил о планах по созданию второго национального Кубка.
«Планируется создание второго национального Кубка. Это даст большему количеству любительских клубов сразиться с профессиональными командами. Такая практика имела успех в других странах», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.
Самые титулованные футбольные клубы России: