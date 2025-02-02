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Радченко: Помазун — выбор тренерского штаба «Спартака», чтобы Максименко не расслаблялся

Радченко: Помазун — выбор тренерского штаба «Спартака», чтобы Максименко не расслаблялся
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Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Радченко высказался о возможном переходе голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в стан красно-белых. Ранее появилась информация, что клубы договорились о трансфере.

«Вратари — это штучный товар, поэтому опытному Селихову нужно было найти адекватную замену в виде готового голкипера, а не молодого пацана. Мне понятен трансфер Помазуна в «Спартак». Мы видели, что конкуренция за место первого номера в стане красно-белых была всегда. Были моменты, когда Максименко оставался в запасе, а играл Селихов. Помазун — выбор тренерского штаба, чтобы Максименко всегда чувствовал за спиной конкуренцию и не расслаблялся», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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