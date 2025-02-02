SporTime: «Спартак» в шаге от завершения сделки по Гарсии, сумма трансфера — € 21 млн

«Спартак» близок к завершению сделки по покупке 27-летнего центрального нападающего АЕКа Леви Гарсии. Об этом сообщает SporTime.

По информации источника, переговоры между сторонами продвигаются быстрыми темпами. Несмотря на наличие некоторых нюансов, сделка считается почти завершённой. Окончательная сумма за трансфер Гарсии составит € 21 млн. При этом АЕК получит € 15 млн из них, поскольку 40% прав на футболиста сохраняет его бывший клуб.

Подчёркивается, что ключевую роль в решении Гарсии перейти в «Спартак» сыграла предложенная красно-белыми зарплата в размере € 2,5 млн в год.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Гарсии с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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