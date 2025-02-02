Чезаре Казадей перешёл из «Челси» в «Торино»

Центральный полузащитник Чезаре Казадей стал игроком итальянского «Торино», перейдя из английского «Челси». Об этом сообщает пресс-служба «Торино».

Трудовой контракт рассчитан до 30 июня 2029 года.

В нынешнем сезоне Казадей сыграл за «Челси» 11 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 10 млн.

После 23 сыгранных матчей «Торино» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 27 очков. В следующем туре подопечные Паоло Ваноли сыграют с «Дженоа».