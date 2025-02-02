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«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника Кевина Дансо из «Ланса»

«Тоттенхэм» объявил о переходе защитника Кевина Дансо из «Ланса»
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«Тоттенхэм» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 26-летним центральным защитником Кевином Дансо.

Фото: tottenhamhotspur.com

Сообщается, что австрийский футболист перешёл в английский клуб на правах аренды с обязательством его покупки грядущим летом. Дансо будет выступать в составе «шпор» под четвёртым номером.

Ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что контракт защитника с «Тоттенхэмом» будет рассчитан до 2030 года. Лондонский клуб заплатил «Лансу» € 25 млн за переход Дансо.

В нынешнем сезоне Дансо сыграл за «Ланс» 14 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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