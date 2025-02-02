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Полузащитник «Краснодара» Сперцян: были варианты от европейских клубов этой зимой

Полузащитник «Краснодара» Сперцян: были варианты от европейских клубов этой зимой
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Хавбек «Краснодара» и национальной команды Армении Эдуард Сперцян высказался относительно своего будущего.

«У меня были варианты от европейских клубов этой зимой, но это лучше спросить у клуба – я пока здесь и ещё полгода буду играть. Меня не заинтересовали предложения? Между собой общались клубы, я не знаю», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

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