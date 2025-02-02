Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола заступился за Холанда после его высказывания в адрес Артеты

Гвардиола заступился за Холанда после его высказывания в адрес Артеты
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем с «Арсеналом» в 24-м туре английской Премьер-лиги прокомментировал слова форварда Эрлинга Холанда в адрес главного тренера «канониров» Микеля Артеты. Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 2 февраля, в Лондоне и начнётся в 19:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эрлингу было нелегко. «Арсенал» — физически сильная команда во всех отношениях. На протяжении всех 90 минут Габриэль толкал его, бил, хватал и пинал. В АПЛ так принято. Приходится стоять за себя. И теперь меня просят судить поступок Холанда? Я этого не понимаю. Конец матча был очень эмоциональным. Он тоже человек, и человеку свойственно реагировать на подобное», — приводит слова Гврадиолы Goal.

Напомним, после финального свистка в матче 5-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (2:2) Холанд устроил конфликт. Сначала он хлопнул по спине тренера «Арсенала» Микеля Артету и сказал ему: «Эй ты, будь попроще!». Потом Эрлинг вступил в словесную перепалку с форвардом «канониров» Габриэлем Жезусом, который вступился за тренера.

Материалы по теме
Гвардиола рассказал о своём отношении к результативной ошибке Хусанова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android