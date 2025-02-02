Гвардиола заступился за Холанда после его высказывания в адрес Артеты

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем с «Арсеналом» в 24-м туре английской Премьер-лиги прокомментировал слова форварда Эрлинга Холанда в адрес главного тренера «канониров» Микеля Артеты. Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 2 февраля, в Лондоне и начнётся в 19:30 мск.

«Эрлингу было нелегко. «Арсенал» — физически сильная команда во всех отношениях. На протяжении всех 90 минут Габриэль толкал его, бил, хватал и пинал. В АПЛ так принято. Приходится стоять за себя. И теперь меня просят судить поступок Холанда? Я этого не понимаю. Конец матча был очень эмоциональным. Он тоже человек, и человеку свойственно реагировать на подобное», — приводит слова Гврадиолы Goal.

Напомним, после финального свистка в матче 5-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (2:2) Холанд устроил конфликт. Сначала он хлопнул по спине тренера «Арсенала» Микеля Артету и сказал ему: «Эй ты, будь попроще!». Потом Эрлинг вступил в словесную перепалку с форвардом «канониров» Габриэлем Жезусом, который вступился за тренера.