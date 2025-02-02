Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: непонятно, зачем «Спартаку» нужен ещё один атакующий футболист в лице Солари

Радченко: непонятно, зачем «Спартаку» нужен ещё один атакующий футболист в лице Солари
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал возможный переход нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари в стан красно-белых.

«Для меня непонятно, зачем «Спартаку» нужен ещё один атакующий футболист в лице Солари. У красно-белых одна из лучших атакующих линий перед паузой по сыгранности и остальным показателям. Я думал, что «Спартак» усилит линию обороны, но Станковичу не помешает футболист такого класса, как Солари. Нельзя исключать, что у других игроков могут возникнуть травмы, а также существует большой риск, что Барко во второй части сезона не сможет продолжать играть на высоком уровне», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Спартак» забирает главный лот зимнего рынка. Солари рассматривали все топы РПЛ
«Спартак» забирает главный лот зимнего рынка. Солари рассматривали все топы РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android