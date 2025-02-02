Радченко: непонятно, зачем «Спартаку» нужен ещё один атакующий футболист в лице Солари

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Радченко прокомментировал возможный переход нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари в стан красно-белых.

«Для меня непонятно, зачем «Спартаку» нужен ещё один атакующий футболист в лице Солари. У красно-белых одна из лучших атакующих линий перед паузой по сыгранности и остальным показателям. Я думал, что «Спартак» усилит линию обороны, но Станковичу не помешает футболист такого класса, как Солари. Нельзя исключать, что у других игроков могут возникнуть травмы, а также существует большой риск, что Барко во второй части сезона не сможет продолжать играть на высоком уровне», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.