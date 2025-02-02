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Григорий Иванов, Гафин и Каманцев вошли в исполком РФС

Григорий Иванов, Гафин и Каманцев вошли в исполком РФС
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Президент «Урала» Григорий Иванов, глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин и глава судейского комитета РФС Павел Каманцев вошли в исполком Российского футбольного союза. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Павел Каманцев был избран в исполком РФС по квотам председателя судейского комитета.

В воскресенье, 2 февраля, состоялась выборная конференция Российского футбольного союза, по итогам которой Александр Дюков был переизбран на должность президента РФС. Отметим, что Дюков был единственным кандидатом на эту должность.

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