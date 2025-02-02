«Динамо» близко к договорённости о трансфере защитника сборной Парагвая Касереса — Лугт

Московское «Динамо» близко к договорённости о переходе правого защитника аргентинского «Лануса» и национальной команды Парагвая Хуана Касереса. Об этом сообщает журналист Уриэль Лугт в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, бело-голубые сделали улучшенное предложение по защитнику, подробности этого не сообщаются. Если сделка состоится, то Касерес подпишет контракт на четыре года, а московское «Динамо» заберёт себе 100% прав на игрока сборной Парагвая.

В нынешнем сезоне Касерес сыграл за «Ланус» два матча во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 1 млн.