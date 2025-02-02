Объявлен новый состав исполкома РФС

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Состоялась выборная конференция Российского футбольного союза (РФС), на которой был избран новый состав главного руководящего органа организации – исполнительного комитета.

Делегаты конференции единогласно поддержали список из 24 кандидатов:

Алаев Александр Александрович;

Измайлов Наиль Камильевич;

Иванов Григорий Викторович;

Айдамиров Ахмед Мусаевич;

Арутюнянц Арташес Владимирович;

Гафин Дмитрий Александрович;

Ротенберг Борис Романович;

Афанасьев Владимир Иванович;

Бочкарёв Михаил Александрович;

Голубев Николай Борисович;

Евтушенко Владимир Петрович;

Ибрагимов Лом-Али Хусаинович;

Комаров Алексей Александрович;

Крысин Владимир Вячеславович;

Малый Эдуард Евгеньевич;

Бельский Александр Николаевич;

Симонян Никита Павлович;

Старцев Александр Анатольевич;

Зотов Александр Александрович;

Гершкович Михаил Данилович;

Мирзоян Александр Багратович;

Гинер Евгений Леннорович;

Каменской Игорь Александрович;

Юмашева Полина Валентиновна.

По специальным квотам избраны:

Каманцев Павел Юрьевич;

Соловьёв Денис Борисович.

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