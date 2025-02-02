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Объявлен новый состав исполкома РФС

Объявлен новый состав исполкома РФС
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Состоялась выборная конференция Российского футбольного союза (РФС), на которой был избран новый состав главного руководящего органа организации – исполнительного комитета.

Делегаты конференции единогласно поддержали список из 24 кандидатов:
Алаев Александр Александрович;
Измайлов Наиль Камильевич;
Иванов Григорий Викторович;
Айдамиров Ахмед Мусаевич;
Арутюнянц Арташес Владимирович;
Гафин Дмитрий Александрович;
Ротенберг Борис Романович;
Афанасьев Владимир Иванович;
Бочкарёв Михаил Александрович;
Голубев Николай Борисович;
Евтушенко Владимир Петрович;
Ибрагимов Лом-Али Хусаинович;
Комаров Алексей Александрович;
Крысин Владимир Вячеславович;
Малый Эдуард Евгеньевич;
Бельский Александр Николаевич;
Симонян Никита Павлович;
Старцев Александр Анатольевич;
Зотов Александр Александрович;
Гершкович Михаил Данилович;
Мирзоян Александр Багратович;
Гинер Евгений Леннорович;
Каменской Игорь Александрович;
Юмашева Полина Валентиновна.

По специальным квотам избраны:
Каманцев Павел Юрьевич;
Соловьёв Денис Борисович.

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