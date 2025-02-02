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В «Рубине» сообщили, что клуб не получал официальных предложений о трансфере Даку

В «Рубине» сообщили, что клуб не получал официальных предложений о трансфере Даку
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Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов высказался относительно будущего албанского нападающего казанского клуба Мирлинда Даку.

«На данный момент Даку — игрок «Рубина». Официальных предложений в клуб не поступало, никто не обращался», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Даку сыграл за «Рубин» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7 млн.

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