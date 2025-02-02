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Радченко: Саласар — логичный трансфер, уход Клаудиньо стал неожиданным для «Зенита»

Радченко: Саласар — логичный трансфер, уход Клаудиньо стал неожиданным для «Зенита»
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался относительно возможного перехода полузащитника «Браги» Родриго Саласара в санкт-петербургский клуб.

«Конечно, Саласар — это замена ушедшему Клаудиньо. Как говорят: «Чтобы кого-то купить, надо кого-нибудь продать». Это логичный трансфер, ведь уход Клаудиньо стал неожиданным в такой год для «Зенита», а команде нужно усиление», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Саласар принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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